На нескольких АЗС Монако топливо на исходе или уже закончилось.

Перед автозаправкой Esso рядом со стадионом им.Луи II полтора десятка машин терпеливо ждут своей очереди. По улице практически не проехать, полицейские и пожарные регулируют движение и организуют очередь ожидающих.

«Каждую машину мы заправляем на 25 евро», — объясняет управляющий АЗС. Пока есть все виды топлива, но в малом количестве. Что насчёт новых поставок? «Esso обещает, что пополнит наши запасы в среду», — добавляет он, уточняя, что «вероятность этого 90%».

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Чуть дальше, на заправке «Шарль III», ответ безапелляционен. По телефону нам ответили коротко: «У нас не осталось вообще ничего». Мы позвонили на станцию рядом с Пляс-д’Арм и получили такой ответ: «Проблем с дизелем нет, и еще осталось немного E-10».

Пока запасы топлива не будут пополнены, нормированный отпуск горючего представляется неизбежной мерой.