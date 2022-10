Après avoir passé la journée du lundi 3 octobre à Ripacandida, commune de la province de Potenza située en Basilicate, le Prince Albert II a poursuivi son déplacement en Italie du Sud à Monteverde, commune de la province d’Avellino située en Campanie.

Mardi 5 octobre, le Souverain a dévoilé en compagnie du maire Antonio Vella, le panneau signalétique d’appartenance au réseau des « Sites historiques Grimaldi de Monaco ».

Il s’est ensuite rendu au Castello Baronale avant de dévoiler, sous le porche du château, une plaque commémorant sa visite. A l’intérieur du bâtiment, le Prince a pu admirer les vestiges d’une fresque représentant le blason de ses ancêtres. Un peu plus tard, il a parcouru les ruelles de la ville pour aller à la rencontre de la population, venue nombreuse et très enthousiaste pour célébrer l’amitié et les liens historiques qui unissent la Principauté et Monteverde.

Cette visite Princière dans le Sud de l’Italie s’est terminée par un déjeuner au cours duquel le Prince a pu déguster les spécialités de la région.