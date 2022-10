Dopo aver trascorso lunedì 3 ottobre a Ripacandida, in provincia di Potenza, il Principe Alberto II ha proseguito la sua visita nel Sud Italia a Monteverde, in provincia di Avellino.

Mercoledì 5 ottobre il Sovrano ha inaugurato al fianco del sindaco Antonio Vella il cartello stradale che indica l’appartenenza alla rete dei “Siti storici Grimaldi di Monaco”.

Successivamente si è recato al Castello Baronale, sotto il cui portico ha inaugurato una targa installata in onore della sua visita. All’interno dell’edificio il Principe ha potuto invece ammirare i resti di un affresco che rappresenta lo stemma dei suoi antenati. Poco dopo ha percorso le stradine del paese per incontrare i cittadini accorsi numerosi per celebrare con entusiasmo l’amicizia e i legami storici tra Monteverde e il Principato.

La visita principesca nel Sud Italia si è infine conclusa con un pranzo durante il quale il Principe ha potuto assaggiare le specialità della regione.