Quatre établissements prêts à accueillir le public venant assister à la Coupe du monde de football.

Flavio Briatore poursuit les ouvertures de ses restaurants et lieux de fête à travers le monde. Quelques jours avant l’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, l’entrepreneur italien et résident monégasque lance pas moins de quatre établissements à Doha, en espérant profiter de l’affluence prévue.

Crazy Pizza, Twiga et Cova, autant de noms que l’on retrouve déjà à Monaco, ont ouvert tous les trois dans le même centre commercial du Printemps Doha Oasis, situé sur la Fashion Avenue. Avec ses trois restaurants, Flavio Briatore propose ainsi une expérience complète de repas pour toute la journée. Le déjeuner avec Crazy Pizza, le goûter avec Cova et, pour finir, le dîner avec l’ambiance tamisée et chic de Twiga.

En parallèle, un établissement de luxe Billionaire a ouvert sur la nouvelle île artificielle Al Maha Island, parfait pour accueillir et proposer des soirées d’exception aux nombreux visiteurs qui vont déferler sur la péninsule pour assister aux matchs de la Coupe du monde de football.

A présent réunis au sein de la holding Majestas, le groupe de Flavio Briatore poursuit son expansion à travers le monde avec toujours comme crédo l’excellence d’un service impeccable dans une décoration raffinée. Avec un marché en nette progression, le Moyen-Orient est devenu une région clé pour Majestas qui a décidé d’y accroître son développement.