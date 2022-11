M. Ivan Artolli a reçu l’un des prix les plus prestigieux de la collection The Leading Hotels of the World.

L’excellence de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo et de son directeur général Ivan Artolli ont été récompensés à l’international. Du 17 au 19 novembre avaient lieu à Riviera Maya, la convention annuelle de The Leading Hotels of the World (LHW) incluant plus de 400 hôtels de luxe à travers le monde et dont l’Hôtel de Paris fait partie.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Ivan Artolli a reçu le prix de « Leading Legend » pour « sa passion de la véritable hospitalité de luxe, son leadership emblématique et sa compréhension de l’excellence à tous les niveaux du service hôtelier. »

Une belle récompense pour celui qui a rejoint, en tant que directeur général, l’Hôtel de Paris en 2016 après 35 ans d’expériences dans l’hôtellerie de luxe. Dès son arrivée, Ivan Artolli a participé à la métamorphose du mythique hôtel monégasque en développant, entre autres, un magnifique rooftop avec piscine et un superbe jardin intérieur au centre de l’hôtel. Auparavant, Ivan Artolli avait dirigé les travaux de rénovation de l’hôtel Amigo à Bruxelles et développé le Verdura Golf & Resort en Sicile.