Le 27 novembre prochain se tiendra le Beking Monaco 2022, qui verra des cyclistes s’affronter sur un circuit emblématique afin de récolter des fonds pour des associations.

Une course ouverte à tous

Le public pourra profiter de deux compétitions pendant la journée, celle des professionnels et la Pro-Am, dédiée aux amateurs qui veulent se mettre à l’épreuve en défiant leurs idoles. L’événement caritatif Pro-Am consiste en un défi entre des équipes composées de professionnels, d’ambassadeurs du sport et de deux amateurs qui s’affronteront sur le même circuit. Un événement unique sur un terrain apprécié par beaucoup de monde.

Les enfants aussi seront à l’honneur, avec un espace totalement libre qui leur sera dédié. Ils pourront apprendre à faire du vélo, s’amuser et jouer avec de nombreuses activités au programme. L’accès à l’espace enfants n’implique pas d’inscription ni de limite d’âge et il suffira d’avoir une certaine maîtrise du vélo, qu’il s’agisse d’un vélo à pousser ou d’un vélo à pédales.

La mobilité durable au coeur de l’évènement

Beking Monaco est un événement qui soutient les organisations caritatives par le biais du vélo tout en sensibilisant le public au fait que le vélo est synonyme de mobilité durable. L’événement, organisé par le CMT et l’AWE, propose des activités placées sous le signe du sport et de la solidarité.

Un parcours spectaculaire pour les professionnels

Un parcours qui longe une partie du circuit de Formule 1 et qui se caractérise par de nombreux virages, dont certains sont considérés comme des sections à haute vitesse. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous. Avec un format apprécié des fans, le critérium urbain promet une fois encore d’offrir de magnifiques souvenirs sur un circuit emblématique.

Des stars de la discipline présentes

En plus de Peter Sagan, parmi les meilleurs sprinteurs du monde, d’autres stars du cyclisme mondial seront à l’honneur et au départ de la course. À commencer par Sonny Colbrelli, champion d’Europe et d’Italie 2021 et vainqueur de Paris-Roubaix.

« C’était absolument fantastique de courir le Pro-Am l’année dernière, a-t-il confié dans un communiqué. Je suis conscient, comme mes collègues, que nous avons une responsabilité envers les amateurs parce qu’ils aiment le cyclisme et qu’ils nous suivent, nous font confiance et s’inspirent de nous. Quand je suis arrivé au départ, j’ai vu qu’ils nous attendaient avec excitation. À mon tour, j’étais impatient de partager ce moment avec eux et de faire équipe pour franchir la ligne d’arrivée en premier. »

Le Beking Village vous attend

Les passionnés pourront également visiter l’Expo Area, où, grâce aux partenaires de l’événement, il sera possible de découvrir en avant-première toutes les nouveautés du monde des deux roues et de rencontrer les illustres personnalités du cyclisme mondial. Il y aura aussi de la place pour beaucoup de musique au centre du Beking Village où des DJ sets alterneront sur la scène principale pour assurer un grand divertissement tout au long de la journée.

Plus d’informations sur www.bekingevents.com