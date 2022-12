Charlotte Casiraghi : quand l’élégance rencontre l’intelligence

Le magazine Town and Country a publié une interview de Charlotte Casiraghi revenant sur sa vie de mère et sur sa volonté de faire rayonner la philosophie.

Fraîcheur, élégance et intelligence, c'est comme ça qu'est décrite la fille de la Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, dans l'article de Chloe Malle intitulé « Charlotte Casiraghi est la définition de la grâce sous pression » (Charlotte Casiraghi is the Definition of Grace Under Pressure).

Au cours de l'interview, Charlotte Casiraghi a évoqué avec plaisir la nouvelle réputation donnée à Monaco par le milieu universitaire, celui d'un haut lieu de la philosophie. Une réussite pour celle qui a lancé les rendez-vous littéraires et PhiloMonaco après avoir repris ses études pendant la crise du covid.

L'ambassadrice de Chanel explique aussi vivre sa vie pleinement sans accorder trop d'importance à ce que les autres pensent d'elle. Une manière, pour elle, de se protéger de son statut de fille de princesse, où tous ses faits et gestes sont scrutés. Par chance, Charlotte Casiraghi a trouvé un refuge avec l'écriture dans « lequel personne ne peut vraiment interférer. »

Une vie de famille comme les autres

Avec ses deux enfants, Balthazar et Raphaël, Charlotte Casiraghi vit le quotidien d'une mère comme les autres. « Je dirais que la journée typique n'est pas si excitante ou différente de celle de nombreuses mères », explique-t-elle. Elle limite le temps d'écran pour ses enfants mais ils sont, de toute façon, des « lecteurs voraces » et se dirigent naturellement vers les livres tout comme leur mère. Alors que Raphaël se passionne pour Le Petit Prince et les bandes-dessinées, son frère Balthazar s'émerveille devant la mythologie grecque.

LIRE AUSSI : Charlotte Casiraghi défile à cheval pendant la Paris Fashion Week

Fidèle à sa réputation, Charlotte Casiraghi termine l'entretien en philosophant sur la maternité : « Je pense que chaque jour a des moments difficiles et incroyables. Chaque jour, vous traversez des moments où vous vous inquiétez pour vos enfants, où ils vous épuisent, puis vous traversez des moments où vous partagez tellement de choses avec eux et vous ne remettez même pas en question le fait qu'ils sont la chose la plus importante de votre vie. »