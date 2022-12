Complétez vos cadeaux de Noël avec « La route de la soie »

Bougies parfumées, doux plaids et jeux de société élégants sont au rendez-vous à La Loggia By Garbarino.

Après la beauté de l'océan, la douceur du Japon et les mystères de l'érotisme, La Loggia by Garbarino vous invite à découvrir son thème merveilleux pour les fêtes de fin d'année.

Car à La Loggia, l'on peut fêter Noël de différentes manières. Le showroom propose, depuis le 28 novembre, six comptoirs particuliers.

Viennent d'abord les étoffes, avec une sélection de plaids, coussins et autres tissus. Le comptoir des senteurs, quant à lui, vous invite à découvrir bougies et encens délicats. Le comptoir des luminaires, avec ses lampes design, saura apporter la touche de lumière manquante à votre intérieur. Le comptoir des jeux offre une ravissante gamme de jeux de société en bois finement travaillés. Restent ensuite le comptoir des objets et accessoires, en bois, cuir ou céramique, ainsi que le comptoir de l'art, où s'entremêlent vases, paravents et « attrape-rêves ».

DR

A ne pas manquer : le magnifique tourne-disque en bois (que l'on voit sur la photo ci-dessus), ainsi que le petit test pour découvrir, grâce à un QR Code, la bougie parfumée qui vous correspond. Un beau moyen de faire plaisir ou de se faire plaisir avec simplicité et élégance en ces temps de fête.

Pour visiter ou acquérir :

La Loggia by Garbarino

40 Boulevard des Moulins

98000 MONACO