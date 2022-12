Le Prince Albert II reçoit le Prix Allemand du Développement Durable

Ce Prix prestigieux récompense le Souverain et sa Fondation pour leurs actions en faveur de la protection de l'environnement.

Ce n'est un secret pour personne : par sa Fondation et les actions menées en Principauté pour mettre en place une transition écologique, le Prince Albert II a fait de la protection de l'environnement l'une de ses préoccupations majeures.

C'est donc pour récompenser tout ce travail exceptionnel que le Prix Allemand du Développement Durable a été remis au Prince, le 2 décembre dernier, en présence du Chancelier allemand Olaf Scholz.

La cérémonie s'est tenue à Düsseldorf, dans le cadre des German Sustainability Awards (GSA), après un discours du Souverain en clôture des sessions de la journée. Cet événement annuel récompense les personnalités et organisations pour leur engagement et leurs initiatives en faveur de l'écologie et du développement durable.

Le professeur et docteur Antje Boetius, biologiste allemande et directrice de l'Institut Alfred-Wegener pour la recherche polaire et marine, a remis la plus haute distinction des GSA au Prince. Une récompense qui témoigne du long travail mené par le Souverain et sa Fondation pour préserver notre environnement.