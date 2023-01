10e Monaco Energy Boat Challenge : On connaît les équipes au départ de la série Energy Class

Le rendez-vous des énergies alternatives se déroulera du 3 au 8 juillet 2023 et rassemblera les trois séries emblématiques de l’évènement : la Solar Class, l’Open Sea Class et l’Energy Class.

Organisé par le Yacht Club de Monaco, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Monaco Energy Boat Challenge promet son lot d’initiatives inédites.

Alors que les concurrents des classes Open Sea et Solar ont encore le loisir de peaufiner leur dossier d’inscription, les engagés de la catégorie Energy viennent d’être dévoilés.

Yachting durable, hydrogène… Que retenir de la 9e édition du Monaco Energy Boat Challenge ?

Au total, ce sont 17 équipes qui ont été validées par le comité technique sur 19 dossiers soumis.

De nouveaux arrivants seront de la partie, à l’image d’Aritra de l’Indian Institute of Tecnology Madras, avec un projet présentant une propulsion hybride à hydrogène-batterie.

L’idée, dans le futur, est d’y ajouter un système de capture de l’énergie des vagues à l’aide d’une suspension régénérative.

Neuf projets hydrogène en lice

La team Sea Sakthi du Kumaraguru College of Technology sera également au départ. Venue d’Inde, l’équipe participera pour la deuxième année consécutive à l’évènement.

Deux nouvelles équipes italiennes de Gênes et Messine font aussi leur entrée dans la compétition, tout comme deux nouvelles formations française et allemande.

En tout, ce sont neuf projets hydrogène qui sont en lice dans cette classe monotype.

Le Yacht Club de Monaco met en avant le yachting durable

Créée en 2018 par le Yacht Club de Monaco, cette catégorie fait appel à l’ingéniosité des participants qui se doivent de concevoir le cockpit et un système de propulsion le plus performant et le plus endurant en utilisant les énergies renouvelables de leur choix.

Pour cette 10e édition, ce sont 15 universités, 2 équipes industrie et 10 nationalités qui s’aligneront au départ de l’évènement en Energy Class.

La clôture des inscriptions de la Solar Class se fera mi-mars, suivie des Open Sea Class mi-juin. Le Symposium environnemental se déroulera lui le 23 mars à l’occasion de la Monaco Ocean Week.