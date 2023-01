Extrait de RCI : Le Gouvernement propose une nouvelle démarche en ligne

Avis aux entrepreneurs, ce téléservice devrait vous faciliter la vie.

La transformation numérique de l’administration monégasque se poursuit. Dernière nouveauté : la dématérialisation de l’achat d’un extrait du RCI (Registre du Commerce et de l’Industrie). L’objectif pour la Direction de l’Expansion Economique, en collaboration avec la Direction des Services Numériques, est de faciliter les actions des entreprises comme l’ouverture d’un compte bancaire, la signature d’un bail commercial ou encore l’achat de matériel ou d’équipements techniques.

« La mise en ligne du RCI répond à notre volonté d’améliorer la qualité de service pour nos usagers et de mettre en œuvre les conditions propices pour simplifier et optimiser leurs démarches. Cela leur évitera de se déplacer et perdre du temps dans les files d’attente, on peut estimer à plus de 50 le nombre de visites quotidiennes pour obtenir un extrait RCI », a réagi Stéphan Bruno, Directeur de l’Expansion Economique.

On peut désormais effectuer toutes ses démarches en ligne sur Monguichet.mc

Pour info…

Pour consulter gratuitement en ligne le registre du Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco ou acheter un extrait du RCI, rendez-vous sur MonGuichet.mc.

Toutes les informations concernant la procédure sont disponibles sur le site du Gouvernement Princier. Vous pouvez également contacter la Direction de l’Expansion Economique au +377 98 98 98 00, via l’adresse suivante : contact.rci@gouv.mc ou en vous rendant sur place au 9, rue du Gabian (Monaco) de 9h30 à 17h du lundi au vendredi.