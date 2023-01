Jean-Luc Biamonti quittera la Société des Bains de Mer fin janvier

Ce départ aura lieu un peu plus tôt que prévu.

C’est au cours de la traditionnelle cérémonie de vœux aux équipes de la Société des Bains de Mer (SBM), ce lundi 16 janvier, que Jean-Luc Biamonti a annoncé la date de son départ du poste de Président-Délégué.

Après dix ans de bons et loyaux services à cette fonction, et près de quarante ans au sein du groupe, Jean-Luc Biamonti quittera la SBM à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration, les 23 et 24 janvier prochains.

Stéphane Valeri, ancien Président du Conseil national, et dont la prise de fonction était initialement prévue pour le 3 avril, sera alors officiellement désigné comme son successeur.

Au cours de la soirée, Jean-Luc Biamonti a fait part à ses équipes de l’immense plaisir qu’il a ressenti en travaillant avec elles et en les félicitant pour les excellents résultats obtenus : « de tout cœur, je souhaite le meilleur pour cette magnifique Société et pour vous tous. »