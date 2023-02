De bonnes perspectives pour 2023 pour le groupe easy

Le groupe d’entreprises fondé par le résident monégasque Sir Stelios Haji-Ioannou présente de très bons chiffres, tant pour easyJet que pour easyHotel, deux marques phare du groupe aussi présentes sur la Côte-d’Azur.

C’est via un rapport publié sur son site officiel que le groupe easy a partagé les derniers résultats d’easyJet, annonçant qu’il s’attendait à ce que son résultat annuel soit supérieur aux attentes du marché.

La compagnie aérienne low-cost a vu son nombre de passagers augmenter pendant les derniers trois mois de l’année 2022, plus précisément de 47%. Pendant cette période, easyJet a transporté pas moins de 17,5 millions de personnes.

La compagnie a d’ailleurs indiqué qu’elle devrait à nouveau faire des bénéfices cette année, après trois ans de pertes. En effet, depuis la pandémie de Covid-19, le groupe avait été déficitaire, en raison des restrictions.

Et les performances d’easyJet continuent d’aller bon train depuis le début de l’année, marqué par trois week-ends record en janvier 2023. En cause: les réservations pour la période de Pâques. Les billets vendus pour cette période sont en hausse de 24% par rapport à la période pré-covid.

D’après les estimations de l’entreprise, easyJet devrait réaliser 126 millions de livres de bénéfices pour l’exercice financier en cours qui se termine en septembre 2023.

Nouvelles lignes et fréquences plus élevées : easyJet fête ses 10 ans à l’aéroport de Nice

easyHotel à la conquête de l’Europe

Bonne nouvelle également du côté des hôtels : selon le magazine spécialisé Tendance Hôtellerie, « la bonne santé économique de la marque l’autorise à voir plus grand. » Cinq nouveaux collaborateurs ont ainsi rejoint le groupe pour renforcer les équipes et contribuer à l’expansion d’easyHotel.

Le groupe compte désormais dans ses rangs Jacques Bonafé, directeur de la construction Europe, Thomas Robet, directeur du développement France et Belgique, Guilain Madelpuech, analyste développement, Marylène Chevallier, IT project manager et Daniel Thompson, directeur du marketing. Tous officieront depuis le bureau parisien, récemment ouvert pour permettre à la compagnie de se déployer sur le continent européen.

« 2022 a été une année prolifique pour nos activités. Depuis janvier 2023, le groupe a déjà annoncé l’ouverture d’un nouvel hôtel à Dublin. D’autres ouvertures sont annoncées pour le printemps, à Paris-Aubervilliers et Zurich […] 2023 sera marquée par un plus grand développement commercial en Europe et l’investissement affirmé dans le bas-carbone pour tout notre réseau », a déclaré le groupe.