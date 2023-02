Le Mùnegu Repair Cafe, de retour pour Monacollecte

Les 3 et 4 mars prochains se tiendra l’édition 2023 de Monacollecte. Une multitude d’ateliers et d’activités attendent les participants.

Pour la première fois, le Mùnegu Repair Café se fera sous un chapiteau, sur le Port Hercule. Rendez-vous samedi 4 mars, de 14h30 à 18 heures, pour donner une seconde vide à vos appareils ou vêtements abimés. Les précédentes éditions, toujours en partenariat avec le Repair Café Nice, ont connu un franc succès au marché de la Condamine.

Les ports de Monaco nettoyés de fond en comble

Ce prochain rendez-vous sera en lien avec la seconde édition du Monacollecte, un événement solidaire organisé par la Société Monégasque d’Assainissement et la Direction de l’Aménagement Urbain, en partenariat avec la Mairie de Monaco. En plus du Mùnegu Repair Café, des activités manuelles, des jeux, des ateliers cuisine, une pièce de théâtre et un escape game seront proposés au public.

L’objectif est de venir y déposer ce dont on ne se sert plus pour que plusieurs associations caritatives, présentes sur place, récupèrent ce qui peut être réutilisé.

Le programme complet est disponible sur cette page.