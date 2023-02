Ligue 1 : L’AS Monaco assure l’essentiel face à Auxerre et se rapproche du podium

Les Monégasques se sont imposés contre l’AJ Auxerre (3-2), ce mercredi soir au stade Louis II.

Le match : 3-2

Ils se sont fait peur. Alors qu’ils menaient tranquillement et semblaient maîtriser leur rencontre, les hommes de Philippe Clement ont laissé l’AJ Auxerre y croire jusqu’au bout. Pourtant, tout avait si bien commencé pour l’AS Monaco, avec une ouverture du score rapide de Wissam Ben Yedder et une deuxième réalisation signée Eliesse Ben Seghir (voir ci-dessous).

Mais au retour des vestiaires, les Monégasques ont joué à se faire peur. Revenus avec de bien meilleures intentions, les Auxerrois ont logiquement réduit l’écart par l’intermédiaire de Matthis Abline qui a profité du laxisme et de la passivité de la défense monégasque pour redonner espoir aux siens (2-1, 68′).

Fébriles, Alexander Nübel a ensuite vu son poteau le sauver sur une frappe de Nuno Da Costa (72′). Si Breel Embolo, entré à la place de Wissam Ben Yedder, a cru délivré les siens pendant quelques minutes en inscrivant sa onzième réalisation en Ligue 1 (3-1, 82′), Auxerre a une nouvelle fois fait douter les Monégasques.

Lancé en profondeur, Nuno Da Costa a cette fois réglé la mire pour ne laisser aucune chance à Alexander Nübel (3-2, 84′). Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, ce dimanche (13h) sur la pelouse de Clermont à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

La perf’ : Ben Yedder-Ben Seghir, c’est (très) prometteur

Et si nous étions en train d’assister à l’évènement d’un nouveau duo de choc ? Après « Yederland », place à « Ben Yeghir » ? Alignés tous les deux au coup d’envoi pour la troisième fois consécutive en championnat après Ajaccio et Marseille, Wissam Ben Yedder et Eliesse Ben Seghir ont une nouvelle fois montré leur complicité naissance sur le terrain.

Auteur de l’ouverture du score du pied gauche sur un service de Mohamed Camara, l’international français a idéalement lancé les siens (1-0, 11′), avant que la jeune pépite monégasque n’inscrive le but du break d’une frappe parfaite du droit (2-0, 30′).

Plus jeune joueur à inscrire un doublé pour son premier match de Ligue 1 face à cette même équipe de l’AJ Auxerre à l’aller, Eliesse Ben Seghir a inscrit sa troisième réalisation en Ligue 1. La troisième face à Auxerre. De son côté, Wissam Ben Yedder confirme sa belle forme du moment, avec une nouvelle réalisation, sa douzième de la saison en championnat.

Le chiffre : 4

Comme le nombre de points qui séparent l’AS Monaco (45 points) du RC Lens (41 points), troisième de Ligue 1. Le podium se rapproche pour les Monégasques.

La phrase : « Une prestation mitigée »

Youssouf Fofana : « C’est une prestation mitigée. En deuxième mi-temps, on est passé complètement à côté. On n’a pas le droit de subir comme ça à la maison. Mais le plus important, c’est les trois points. C’est ce genre de match qui vaudra cher à la fin de la saison. »