On a testé pour vous : la méthode « Rebel Karma Yoga » au Spa Métropole by Givenchy

Val Kahl y propose des sessions toniques, bien éloignées du yoga que l’on connaît.

La posture du guerrier, de l’enfant, du chien tête en bas… Les initiés au yoga connaissent assurément ces poses, réputées pour favoriser la relaxation et le travail des muscles profonds. Mais peu connaissent le yoga ultra dynamique, popularisé notamment en Californie.

Après quelques années passées sur place, la pétillante Val Kahl a décidé de développer sa méthode signature « Rebel Karma » en Principauté. Et la jeune femme assure ses cours dans un lieu de choix : le prestigieux Spa by Givenchy de l’Hôtel Métropole, en plein cœur de Monte-Carlo.

Allier relaxation et fitness

C’est donc dans une atmosphère intimiste (cinq personnes maximum), que vous pourrez profiter de ces sessions où la transpiration sera de mise. Car tout autour des tapis, s’immiscent de petites haltères et des blocs pour assurer une séance de sport en bonne et due forme. Au programme : du cardio, du renforcement musculaire et des étirements, le tout en musique. Le combo parfait pour se reprendre en main, affiner sa silhouette, booster son métabolisme et même se débarrasser de certaines douleurs.

« Les gens se sentent tellement mieux, qu’il aient des problèmes de digestion, de dos, de sciatique, de mauvais positionnement ou qu’il s’agisse de personnes qui pensaient à 50 ou à 60 ans ne plus pouvoir faire de sport, atteste Val Kahl. Ici, on garde de l’alignement, du « low-impact », les poids, qui permettent de brûler les calories, de détendre les muscles, de les allonger… Si on le pratique au moins deux fois par semaine, on sent déjà des changements. »

Intéressée depuis toujours par le domaine du fitness et du bien-être, cette journaliste et productrice qui a travaillé pour de nombreuses chaînes télé et antennes radiophoniques, telles que NRJ12, W9, Radio Monaco ou encore M6, a créé sa propre émission : My Zen Trendy, diffusée sur My Zen Tv.

« Je pratiquais cette méthode de yoga sculpt depuis huit ans, à Los Angeles. Ça a complètement transformé ma vie : je pouvais manger tout ce que je voulais, deux à trois fois par semaine, en ayant un métabolisme qui s’est vraiment activé. A la base, je suis une grosse mangeuse et j’ai toujours fait des yo-yos de poids. C’est la seule méthode qui m’a permis de vraiment, vraiment toujours garder la ligne, d’accélérer mon métabolisme, de rester visuellement jeune, détoxifiée… Les résultats dans l’esprit et dans le corps m’ont transformée », explique-t-elle.

Revenue en France après le covid, du côté de Saint-Tropez, elle rencontre par hasard une famille de Monaco qui, séduite par cette approche, a convaincu la jeune femme de venir dispenser ses cours en Principauté.

Notre avis

Ma collègue et moi-même avons testé ce yoga particulier. Si, de prime abord, cette méthode a de quoi surprendre tant elle tranche avec la pratique plus douce et plus commune du yoga, elle est indéniablement efficace.

Guidées par la bonne humeur de Val Kahl et par les playlists entraînantes, nous enchaînons les mouvements, non sans une pointe de difficulté, en particulier sur les poses nécessitant de gainer suffisamment les abdominaux pour maintenir notre centre de gravité. Très attentive, la coach corrige notre posture et nous aide à trouver l’équilibre.

Mieux encore, elle adapte les exercices au fur et à mesure, selon notre capacité à suivre le cours, en mélangeant les styles « Sculpt », « Power », « Flow », « Tribal » ou encore « Arts Martiaux ». C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle propose généralement des groupes de niveaux, pour que chacun puisse progresser à son rythme.

Après une session plutôt intense de cinquante minutes, à coups de planches, de postures du guerrier avec haltères et autres exercices nécessitant de gainer son corps, arrivent les étirements, qui permettent d’achever la séance en douceur et de se relaxer. Là encore, Val Kahl aide ceux qui le souhaitent à rechercher plus de souplesse. Les courbatures seront certainement au rendez-vous le lendemain, preuve que le corps a bien travaillé.

L’expérience est donc une réussite, et l’on attend déjà la séance suivante. A noter que Val Kahl, en plus de sessions privées, compte proposer au printemps des cours collectifs en extérieur.

Infos pratiques :