Euroleague : L’AS Monaco Basket se relance face au Maccabi Tel-Aviv

Les Monégasques ont décroché un précieux succès (86-67) jeudi soir dans une salle Gaston-Médecin bouillante.

Quelques jours après leur défaite à Barcelone, les hommes de Sasa Obradovic ont relevé la tête à domicile face au Maccabi Tel-Aviv. De quoi retrouver le top 4 de l’Euroleague à l’approche du sprint final.

Dominants aux rebonds (43 contre 32) et portés par Jordan Loyd (18 points, 4 rebonds, 4 passes), les coéquipiers de Mike James se sont détachés dès le premier quart-temps pour finalement s’imposer avec la manière.

La victoire de la confiance

« C’est très bien d’aller chercher ce genre de succès, en particulier avec la façon dont nous avons joué, s’est félicité l’entraîneur monégasque à l’issue du match.

C’était la bonne manière, avec de la défense et de l’engagement, du jeu de transition et de l’improvisation quand il le fallait. C’est une victoire qui donne de la confiance pour la suite. Dans chaque compartiment du jeu, on a réussi à trouver une manière de créer des brèches. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce dimanche (17h) en championnat face au Nanterre 92.