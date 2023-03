Euroleague : L’AS Monaco Basket trébuche à Kaunas

Les hommes de Sasa Obradovic se sont inclinés mercredi soir sur le parquet du Zalgiris Kaunas (70-79).

Dans une salle pleine et une ambiance électrique, les Roca Boys sont tombés dans le piège lituanien, face à une équipe gonflée à bloc et portée par un Ignas Brazdeikis impressionnant (22 points, 5 rebonds).

Dans le sillage de Jordan Loyd (13 points, 5 passes) et Donatas Motiejunas (13 points, 2 rebonds), les Monégasques ont mené dans le premier quart-temps, avant de voir les locaux revenir et accélérer dans le dernier quart-temps pour finalement s’imposer.

L’AS Monaco Basket va enchaîner face au Bayern Munich

« Nous n’avons pas réussi à jouer comme on le fait d’habitude, regrettait Donatas Motiejunas à l’issue du match. La meilleure équipe a gagné ce soir. On doit s’asseoir, regarder la vidéo, et corriger les erreurs commises. Il y en a eu beaucoup. C’est difficile d’avoir une analyse lucide après un tel match. On devra repartir de l’avant dans deux jours au Bayern. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, ce vendredi soir (19h) face au Bayern Munich, toujours en Euroleague.