Euroleague : L’AS Monaco Basket devra passer par un match 5 pour rejoindre le Final Four

La Roca Team s’est inclinée lourdement sur le parquet du Maccabi Tel Aviv jeudi soir (69-104). Mais les Monégasques ont encore leur destin entre leurs mains avec un match décisif à disputer à Gaston Médecin.

Le match : (69-104)

Il fallait remporter au moins un des deux matchs dans la fournaise du Maccabi Tel Aviv. L’AS Monaco Basket l’a fait en s’imposant lors du premier mardi soir.

Mais lors de ce deuxième rendez-vous dans l’antre du Maccabi, les coéquipiers de Mike James (13 points, 8 rebonds) ont subi la leçon d’une équipe israélienne impressionnante et portée par son public.

Pourtant devant à l’issue du premier quart-temps (17-24), les hommes de Sasa Obradovic se sont écroulés dans le deuxième quart-temps en encaissant un cinglant 20-0.

Dans le sillage d’Elie Okobo (8 points), les Monégasques ont réussi à recoller à trois points (39-36), avant de voir les locaux se détacher à nouveau à la pause (47-36).

Portés par Lorenzo Brown (22 points) et Wade Baldwin (19 points), les locaux ont accéléré dans les deux derniers quarts-temps tout en se montrant solides défensivement pour aller arracher avec la manière un match 5 à Monaco.

Pour rallier le Final Four pour la première fois de son histoire, la Roca Team n’a plus le choix. Elle devra s’imposer mercredi soir devant son public.

La décla’ : « Nous avons pris une claque »

Donatas Motiejunas : « Nous avons pris une claque ce soir. On a vu deux équipes différentes dans les attitudes. Une qui s’est battue pour sa survie. Et une autre avec des joueurs égoïstes qui ne partageaient pas les ballons. Il va falloir que le coach, des joueurs d’expérience comme moi trouvent les mots pour remotiver tout le monde. Laisser jouer le Maccabi au rythme qu’il le souhaite, ce n’est pas possible. Le match 5 sera à la vie à la mort. On devra tout donner. »

La série : 2-2

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : 67-79

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : 86-74

Maccabi Tel Aviv/AS Monaco Basket : 78-83

Maccabi Tel Aviv/AS Monaco Basket : 69-104

AS Monaco Basket/Maccabi Tel Aviv : mercredi 10 mai (horaire à déterminer)