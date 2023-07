À Monaco, un diamant et une bague adjugés plusieurs millions d’euros aux enchères

À l’occasion de la Monaco Auction Week, plusieurs ventes se sont tenues au sein de l’Hôtel Hermitage.

Cette semaine de ventes aux enchères a fait quelques heureux parmi les amateurs de pierres précieuses. Le week-end dernier, le département Joaillerie de la Maison Artcurial a réalisé sa plus grosse vente depuis sa création : un rubis et ses diamants vendu 2,8 millions d’euros. La bague marguerite est en or jaune 18 carats ornée d’un rubis et entourée de dix diamants et pèse 9,54 grammes.

Il s’agit du second rubis adjugé le plus cher au monde au cours de l’année 2023, selon le prix au carat. Sous les marteaux de Stéphane Aubert, Geoffroy Ader et Francis Briest, les 8 vacations qui se sont succédées ont totalisé 14 127 035 €.

L’Eternity Drop est issu d’une collection princière dont le propriétaire fait régulièrement don de bijoux pour des mises en ventes. © HVMC

En parallèle, mardi à l’Hôtel Hermitage de nouveau, c’est un diamant, le Eternity Drop qui s’est vu adjugé pour la modique somme de 4,65 millions d’euros, hors frais, lors de la vente de l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Issu d’une collection princière dont nous ne connaissons le nom, il se trouvait aux côtés de 300 autres bijoux mis en vente.