Que retenir de ces premiers Monaco Water Games ?

La première édition des Monaco Water Games a réuni plus de 2000 personnes (Photo © Monaco Info)

Sous les yeux du Prince Albert II, venu assister au match des légendes, la première édition de cette compétition de WateRugby a livré toutes ses promesses.

Des stars au rendez-vous

Maxime Mermoz, Steffon Armitage, Alex Tulou, Esteban Lozada, Fanny Horta… Les stars annoncées pour cette première édition ont répondu présentes sur la marina flottante éphémère installée devant le Yacht Club de Monaco.

Règlement, programme, stars présentes… Tout savoir sur les Monaco Water Games

Des stars de la disciplines qui se sont rendues disponibles et qui n’ont pas caché leur bonheur de participer à l’évènement. À l’arrivée, le match des légendes a couronné l’équipe composée notamment de Jérémy Aicardi, Steffon Armitage et Maxime Mermoz face à l’équipe des Ryan Godsmark et Jean-François Tordo (11-10).

Un match de gala serré et spectaculaire, qui a laissé des étoiles plein les yeux au nombreux spectateurs venus assister à cette opposition.

Un public venu en nombre

L’engouement populaire s’est fait ressentir tout au long de ces Monaco Water Games. Au total ce sont plus de 2000 personnes qui se sont amassées aux abords de la marina flottante pour assister aux différentes rencontres.

Les stars de l’ovalie ont répondu présentes (Photo © Monaco Water Games)

Touristes, curieux, locaux et passionnés ont pu encourager les joueurs, que ça soit lors du tournoi jeunes, amateurs, entreprises ou légendes.

Une seconde édition déjà dans les tuyaux

Face à ce succès populaire, une deuxième édition des Monaco Water Games pourrait se tenir l’année prochaine.

Si cette première coorganisée par le Gouvernement, l’AS Monaco Rugby et Tendances Sport a été conçue en parallèle du stage de l’équipe de France de rugby à Monaco en vue de la Coupe du monde de Rugby en France, l’évènement pourrait s’installer définitivement dans le paysage monégasque.

Thomas Riqué : « Le rugby fait aujourd’hui partie du paysage associatif monégasque »

Le Prince Albert II aurait en effet demandé à Thomas Riqué, président de l’AS Monaco Rugby, les dates de la prochaine édition…