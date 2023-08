Championnat d’Europe jeunes : Les féminines du Cercle d’échecs de Monte-Carlo se parent de bronze

L’équipe composée d’Anastasiia Hnatyshyn, Fiorina Berezovsky, Svetlana Berezovska a décroché le bronze en moins de 18 ans, fin juillet à Iasi en Roumanie.

L’équipe féminine du Cercle d’échecs de Monte-Carlo a terminé avec le même nombre de points que la Pologne et l’Israël, mais a fini troisième au départage des points.

Un résultat historique, pour tout le club et la Fédération monégasque des échecs. Le résultat aussi d’une génération dorée portée par Anastasiia Hnatyshyn, qui a également remporté la médaille d’or au 1er échiquier avec six victoires pour une seule défaite, et Fiorina Berezovsky, membre des « champions de la paix junior » Peace and Sport.

En U12 l’équipe mixte composée de Nam Long, Nikita, Alina et Mélissa terminé à la onzième place pour leur première participation.