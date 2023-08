Jean d’Haussonville est le nouvel Ambassadeur de France à Monaco

Jean d'Haussonville a dirigé, pendant treize ans, le Domaine national de Chambord - © Alexandre Leboutet via Wikipédia

Il succède ainsi à Laurent Stefanini, qui avait fait ses adieux à la Principauté le 14 juillet dernier.

C’est le 1er août dernier que le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Principauté de Monaco a pris ses fonctions, en vertu d’un décret du Président Emmanuel Macron publié au Journal Officiel français le 7 juillet.

Avant cette prestigieuse nomination, Jean d’Haussoville a travaillé pendant treize ans comme directeur général du Domaine national de Chambord, sur nomination, à l’époque, du Président Nicolas Sarkozy. Il avait été reconduit en 2014 par le Président François Hollande.

Ancien élève de l’ENA, Jean d’Haussoville a, au cours de sa carrière, été notamment en poste au ministère des Affaires étrangères à Berlin et Bruxelles, mais également conseiller auprès du Ministre de la Culture et de la Communication. Le diplomate a aussi été nommé commissaire à l’aménagement du Domaine national de Rambouillet entre mai 2012 et janvier 2013.

Avec cette nouvelle fonction en territoire monégasque, il succède désormais à Laurent Stefanini. Ce dernier avait fait ses adieux à Monaco à l’occasion de la Fête nationale française, après quatre ans de bons et loyaux services.