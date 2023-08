Le Rocher secoué par une violente bagarre entre deux employés d’un restaurant

Selon nos confrères de Monaco-Matin, l’un des deux protagonistes a été blessé au couteau.

La rixe aurait éclaté mardi 8 août dernier aux alentours de midi, soit en plein milieu du service, et dans les cuisines du restaurant L’Estragon situé au coeur de Monaco-Ville, rue Emile-Loth. Toujours selon le quotidien, un des deux individus aurait saisi un couteau avant de blesser son collègue à l’abdomen.

Il s’en serait également pris à une autre employée qui aurait trouvé refuge dans le restaurant d’en face. L’auteur présumé a rapidement été maîtrisé et placé en garde à vue. « Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause et la victime vivaient sous le même toit mais n’étaient pas pour autant en concubinage », peut-on lire dans les colonnes du journal qui ajoute que la victime a été hospitalisée au CHPG après avoir été prise en charge par les pompiers.

Une enquête est en cours.