Cette pongiste professionnelle reprend un kiosque à journaux à Monaco

Situé dans le quartier de Fontvieille, le local était fermé depuis un an.

« Ça a rouvert, enfin ! » s’exclame un client en passant la porte du 6 avenue des Papalins. Employé au Jardin exotique, il est ravi de pouvoir de nouveau, entre midi et deux, acheter son paquet de cigarettes et tenter sa chance à l’EuroMillions. En effet après un an de fermeture, la vie reprend progressivement « Au Grain de Papier » depuis que Xiao Xin Yang a repris l’affaire en août dernier avec son époux.

Bien connue à Monaco pour représenter la Principauté dans le tennis de table féminin depuis 2013, la jeune femme d’origine chinoise a été naturalisée monégasque par le Souverain en 2017 après plusieurs exploits sportifs. « Le Prince m’a toujours soutenue », confie celle qui a même été nommée porte-drapeau de la délégation monégasque aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.

Dans ce local de 50 m², Xiao Xin Yang prend encore ses marques. Ce métier est nouveau pour elle. « Mon mari m’a toujours soutenue dans ma carrière. Aujourd’hui, l’épauler dans cette affaire est une manière pour moi de le remercier. Il tenait un tabac de ce type en Île-de-France et quand nous nous sommes installés à Monaco en 2020, il était naturel que nous ouvrions notre affaire ici », confie-t-elle au milieu des magazines.

À cette adresse, vous trouverez des journaux locaux et étrangers ainsi que des cigarettes, de la papeterie, et même du bon café – © Monaco Tribune

Et pour la trentenaire, l’emplacement dans le quartier de Fontvielle est idéal, à deux pas du Stade Louis-II où elle continue de s’entrainer pour les différentes compétitions auxquelles elle participe. D’ailleurs, si les qualifications aux Jeux olympiques de Paris auront lieu l’année prochaine, la 11e mondiale dans le classement féminin a toutes les chances de participer à l’événement au vu de son rang.

Cela ne fait aucun doute, les salariés, résidents et Monégasques la soutiendront comme ils le font déjà depuis la réouverture du commerce vieux de plus de 30 ans. « Tout le monde est très sympathique et a envie de nous aider », sourit la jeune maman pleine de confiance pour l’avenir. Certains locaux ont en effet déjà appelé à la solidarité via les réseaux sociaux.

Horaires d’ouverture :