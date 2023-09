Ramassez les déchets de la Principauté avec la Mairie de Monaco

À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, « World Clean Up Day », rendez-vous le samedi 16 septembre pour une matinée de ramassage des déchets.

En partenariat avec la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), la Mairie organise de nouveau une marche pendant laquelle les participants ne laisseront passer aucun déchet sur leur route.

Top départ depuis le Marché de Monte-Carlo à 9h30, où seront donnés par la SMA gants et sacs poubelles. Le trajet se poursuivra avenue de la Costa, avenue Princesse Alice, puis sur l’avenue Ostende avant de rejoindre le Fort Antoine après avoir longé la Route de la Piscine et le Quai Antoine Ier. Les déchets collectés seront ensuite acheminés et pesés dans la Cour d’Honneur.

Après la pèse des déchets, un cocktail sera proposé à tous les participants. Si vous souhaitez en faire partie, inscrivez-vous en adressant un mail à environnement@mairie.mc.