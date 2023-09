Une délégation monégasque en mission à Londres pour présenter les atouts de la Principauté

Ces déplacements, d’abord à Bruxelles au mois de juin, puis à Londres, visent à coordonner, en partenariat avec les acteurs publics et privés, la représentation des intérêts de la Principauté en dehors de ses frontières.

C’est « en équipe » que la Principauté s’est présentée au sein de l’Ambassade monégasque à Londres. La Cellule Attractivité du Gouvernement Princier était accompagnée du Monaco Private Label, du Monaco Economic

Board, du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et de l’Association Monégasque des Activités Financières.

« Le Royaume-Uni est un endroit stratégique pour Monaco : 3000 résidents, une place financière exceptionnelle, des talents… (…) L’objectif est de présenter la Principauté à des investisseurs, à des entrepreneurs, à des professionnels comme les fiscalistes, les banquiers qui peuvent nous apporter les résidents, les investisseurs, les fonds d’investissement que nous souhaitons en Principauté », développe Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Énergétique, au micro de Monaco Info.

L’occasion d’exposer les atouts de la Principauté mais aussi de renforcer les liens entre les réseaux diplomatiques monégasques et britanniques.

Attirer les futurs résidents et talents

La délégation monégasque sait sous quels angles présenter les qualités du territoire monégasque. « Londres est devenu assez dangereux donc la sécurité est le premier point d’attractivité de la Principauté. Bien évidemment, le régime fiscal n’est pas étranger à notre attractivité et ensuite, vivre à Monaco tout simplement », explicite l’Ambassadeur de Monaco au Royaume-Uni Evelyne Genta, au micro de Monaco Info.

L’objectif est clair : attirer l’intérêt des personnalités influentes locales. « Monaco, quelque part, se développe grâce à ses talents, des talents du monde entier qui nous choisissent », souligne Frédéric Genta.

Pendant les deux jours qu’a duré ce déplacement, le Délégué Interministériel, son équipe et l’ensemble des partenaires ont pu échanger avec une trentaine d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts juridiques et fiscaux de la place londonienne, désireux de développer une relation avec la Principauté.

Avec près de 7% de la population totale résidente en Principauté (rapport IMSEE 2023), la communauté anglosaxonne figure dans le top 3 des nationalités les plus représentées sur le territoire monégasque.

Londres, acteur économique majeur

La capitale britannique est une destination prioritaire pour les actions coordonnées de la politique d’attractivité. « Londres reste l’une des villes les plus actives pour la relocalisation de nouveaux résidents vers la Principauté mais c’est bien plus que cela. La capitale britannique est une plateforme internationale à partir de laquelle nous pouvons toucher un public beaucoup plus large. De l’Inde à l’Amérique du Sud en passant par le Moyen-Orient, toutes les nationalités passent

par Londres et nous nous efforçons chaque jour de cultiver le réseau que nous offre ce centre mondial de la finance et du commerce. », conclut Evelyne Genta.