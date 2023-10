La Distillerie de Monaco reçoit une belle distinction pour L’Orangerie

Bernard Baud, PDG des Grandes Distilleries Peureux Massenez et Premium Craft Spirits est venu remettre la prestigieuse distinction - © La Distillerie de Monaco via Facebook

La liqueur d’oranges amères a été primée lors d’un concours réunissant une cinquantaine de professionnels.

Belle nouvelle partagée sur les réseaux sociaux de la Distillerie de Monaco ! L’enseigne a reçu la médaille d’or du Grand Concours Spiritives Rhum’N Co 2023 pour sa liqueur d’oranges amères : L’Orangerie.

Une récompense remise en marge de la troisième édition du salon de cocktails et spiritueux qui se déroulera à Bordeaux du 13 au 15 octobre prochains. A noter que, pour la compétition, ce sont près d’une cinquantaine de professionnels qui étaient présents, dont des chefs, des journalistes et des blogueurs spécialisés, mais aussi de très nombreux barmans, et notamment Jérémy Lauilhé, Meilleur ouvrier de France Barman 2022.

Aussi, Bernard Baud, PDG des Grandes Distilleries Peureux Massenez et Premium Craft Spirits est venu remettre la prestigieuse distinction le 4 octobre dernier à l’enseigne monégasque.

Les boissons « made in Monaco » continuent de se développer

« Un grand merci à tous les membres du jury pour cette belle récompense, et au plaisir de rencontrer des clients existants et futurs au salon Les Spiritives à Bordeaux la semaine prochaine pour déguster tous nos produits artisanaux fabriqués à la main à Monaco », s’est réjoui la Distillerie de Monaco sur ses réseaux sociaux.