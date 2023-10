Qui sont les 3 nominés pour le prix de l’initiative de Paix par le Sport 2023 ?

L'initiative "Right 2 Run", lancée par l'association du marathon de Beiruth, vise à promouvoir la course à pied dans les zones défavorisées (Photo © Peace and Sport)

Le gagnant sera dévoilé lors de la cérémonie des Peace and Sport Awards qui se tiendra pendant le Forum Peace and Sport Moyen-Orient organisé par le Comité Olympique et Paralympique Saudien le 18 octobre au Palais culturel de Riyad.

L’Arabie Saoudite s’apprête à accueillir le premier Forum Peace and Sport Moyen-Orient

1. Georges Malaika Fondation – Le sport au service du bien social

Malaika Sport, fondée en 2007 par Noella Coursaris Musunka, combine le sport, l’éducation et la sensibilisation pour enseigner aux jeunes diverses questions, telles que le VIH, l’égalité des sexes, l’environnement et la paix.

Le centre communautaire de Malaika propose un large éventail de programmes, notamment des cours d’alphabétisation, de formation professionnelle, de sport et de santé pour la population locale.

Malaika Sport, fondée en 2007 par Noella Coursaris Musunka, combine le sport, l’éducation et la sensibilisation pour enseigner aux jeunes diverses questions (Photo © Peace and Sport)

2. Fondation Zalmi – Redonner le sourire

La Fondation Zalmi, en charge de l’engagement social de l’équipe professionnelle de cricket Peshawar Zalmi, est une organisation à but non lucratif qui se consacre au développement des compétences pour relever les défis de demain.

Elle propose un large éventail d’initiatives utilisant le cricket comme plateforme pour le talent, le respect, les compétences de vie et le leadership.

Ses initiatives comprennent des camps d’entraînement de cricket pour filles, qui favorisent l’autonomisation des filles, des programmes d’engagement des jeunes qui encouragent des modes de vie sains chez les jeunes, et des ligues qui se consacrent à la promotion de la tolérance religieuse.

La Fondation Zalmi est une organisation à but non lucratif qui se consacre au développement des compétences pour relever les défis de demain (Photo © Peace and Sport)

3. Marathon Association Beirut -Droit 2 Courir

L’initiative « Right 2 Run », lancée par l’association du marathon de Beiruth, vise à promouvoir la course à pied dans les zones défavorisées, à briser les stéréotypes et à renforcer l’autonomie des enfants par le biais du sport.

Ce programme gratuit, centré sur le thème « Faire bouger et unir les jeunes par la course à pied », se déroule dans tout le Liban. Chaque site accueille une course axée sur différents thèmes, tels que le sport pour la paix, le recyclage, la protection de l’environnement.

Les participants viennent d’horizons divers. Après chaque course, des ateliers organisés en partenariat avec des experts locaux et des ONG permettent d’éduquer les enfants sur le sujet en question.