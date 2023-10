Sir Stelios Haji-Ioannou s’associe à une start-up toulousaine

easyVirtual.tours propose des visites virtuelles interactives pour permettre à ses clients de se projeter complètement dans un bâtiment.

C’est l’une des dernières entreprises à avoir rejoint la famille easy. En 2021, Alexis Murat, Léo Bouyssou et Clément Carrere ont créé easyVirtual.tours, pour permettre à ceux qui font appel à eux de visiter des bâtiments en trois dimensions.

Comme le révèlent nos confrères de L’Opinion Indépendante, la start-up toulousaine, composée de photographes professionnels spécialisés dans les visites virtuelles, et de monteurs-développeurs spécialisés dans le montage 3D, a obtenu une levée de fonds en juin 2023 et a pu s’associer au fondateur d’easyJet et résident monégasque Sir Stelios Haji-Ioannou.

Selon le quotidien, cette collaboration devrait permettre à easyVirtual.tours de s’étendre à Londres, voire aux Etats-Unis.

« Après deux ans de travail auprès de commerçants, d’architectes, de promoteurs ou de lieux culturels, la start-up souhaite développer un réseau de franchise d’ici janvier 2024 », précise L’Opinion Indépendante.

easyVirtual.tours fait donc partie intégrante d’easyGroup Ltd, qui multiplie les collaborations. La société vient notamment de lancer easySim, pour proposer des cartes eSim pas chères utilisables dans le monde entier.