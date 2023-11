ChatGPT, intelligence artificielle, réalité virtuelle… Une semaine pour explorer ces révolutions numériques à Monaco

L’Immersive Week commence dès demain, mardi 7 novembre, à la Maison du numérique.

Ce sont des notions qui font l’actualité, mais qui suscitent encore beaucoup de mystères et d’interrogations. Alors, Anthony Boccone, responsable de la Maison du numérique inaugurée en juillet dernier, a décidé, avec ses équipes et l’appui du Gouvernement Princier, de la Mairie de Monaco, de Monaco Telecom et du programme Extended Monaco, d’y dédier une semaine entière. « L’idée est de rendre accessible ces sujets avec des ateliers et conférences en présence d’experts locaux », a-t-il confié en conférence de presse.

Pour établir le programme, des horaires stratégiques ont été choisis avec des événements le soir ou entre midi et deux. À noter que tous les rendez-vous proposés pendant cette semaine spéciale sont gratuits. Ne tardez pas à vous inscrire car les places sont limitées et certains créneaux sont déjà bien remplis.

Le programme de la semaine – © Maison du numérique

Bilan positif après quatre mois

La Maison du numérique, cofondée par le Gouvernement Princier, Monaco Télécom et la Mairie de Monaco, a pour objectif de limiter la fracture numérique. Comme c’est le cas de cette Immersive Week, destinée à tous les âges. « Nous avons reçu beaucoup de séniors au début qui avaient des difficultés à utiliser leurs téléphones ou ordinateurs, mais nous accueillons aussi des personnes qui souhaitent simplement se renseigner, et des professionnels. Nous avons de très bons retours », sourit le responsable.

En tout, 600 personnes ont franchi le pas de la Maison du numérique depuis son lancement. Avec cette Immersive Week, Anthony Boccone espère faire connaître un peu plus le concept et attiser la curiosité des derniers sceptiques. Il projette déjà de reproduire un tel événement dans les mois à venir, « éventuellement pour début 2024 ».

Infos pratiques :