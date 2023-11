En Italie, le Prince Albert II poursuit ses visites dans les fiefs Grimaldi

Après avoir assisté au jumelage entre Monaco et Dolceacqua, le Souverain a visité trois autres communes italiennes reconnues comme Sites Historiques Grimaldi.

Ce sont trois nouveaux lieux qui rejoignent le grand réseau des Sites Historiques Grimaldi. Comme à l’accoutumée, le Prince Albert II a dévoilé une plaque commémorative et un panneau signalétique dans les communes d’Isolabona, Apricale et Perinaldo ce samedi, le lendemain de l’officialisation du jumelage entre Monaco et Dolceacqua.

Comme ici à Isabona, le Prince Albert II a dévoilé les panneaux « Site historique Grimaldi » dans chacune des communes. © Axel Bastello / Palais princier

Il y a 500 ans et quelques jours, ces villages de la région ligurienne prêtaient serment à Augustin Grimaldi. « Les syndics (de Dolceacqua, Isolabona, Apricale et Perinaldo, ndlr) prêtaient le même serment de fidélité aux Grimaldi puisque, fiefs des Doria, ils passaient sous la protection des seigneurs de Monaco », explique Thomas Fouilleron, directeur des archives du Palais Princier, au micro de Monaco Info.

À Isolabona, le Souverain s’est rendu dans la Chapelle Notre-Dame des Grâces que fréquentait la Princesse Grace. © Axel Bastello / Palais princier

L’occasion pour le Souverain de découvrir des archives liées à sa famille ou encore la Chapelle Notre-Dame des Grâces, à Isolabona, que fréquentait sa mère, la Princesse Grace, « qui venait s’y recueillir lorsque le Couple Princier venait, presque incognito, profiter de la gastronomie locale ». Thomas Fouilleron évoque aussi Perinaldo, où le Prince Albert II ira visiter un observatoire astronomique municipal. Lieu de naissance de l’astronome Jean-Dominique Cassini, l’endroit marque un lien avec la famille Grimaldi et les Princes de Monaco qui, « dès le 17ème siècle, s’intéressaient à l’astronomie ».

Passage par le village d’Apicale puis par Perinaldo où le Souverain a visité un observatoire astronomique avant une cérémonie dans l’église de la commune. © Axel Bastello / Palais princier

Direction l’église San Nicolò du village pour une cérémonie officielle où une petite foule s’est rassemblée pour le Prince Albert II, une nouvelle fois bien accueilli comme un mois auparavant, lors de sa visite en Calabre.