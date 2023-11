Il Principe Alberto II continua le sue visite ai feudi dei Grimaldi in Italia

Dopo aver partecipato alla cerimonia di gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua, il Sovrano ha visitato altre tre città italiane dichiarate Siti Storici Grimaldi.

Tre nuovi siti sono entrati a far parte della vasta rete dei Siti Storici Grimaldi. Sabato, il giorno dopo l’ufficializzazione del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua, il Principe Alberto II ha inaugurato come di consueto una targa commemorativa e un cartello segnaletico nei comuni di Isolabona, Apricale e Perinaldo.

Come qui a Isabona, il Principe Alberto II ha inaugurato il cartello “Sito storico Grimaldi” in ogni comune. ┬ę Axel Bastello / Palazzo del Principe

500 anni e qualche giorno fa, questi paesi della Liguria hanno giurato fedelt├á ad Augustin Grimaldi. “I sindaci (di Dolceacqua, Isolabona, Apricale e Perinaldo, ndr) hanno prestato lo stesso giuramento di fedelt├á ai Grimaldi poich├ę, in quanto feudi dei Doria, erano sotto la protezione dei signori di Monaco”, spiega a Monaco Info Thomas Fouilleron, direttore degli archivi del Palazzo del Principe.

A Isolabona, il Sovrano ha visitato il Santuario Madonna delle Grazie, che la Principessa Grace era solita frequentare. ┬ę Axel Bastello / Palazzo del Principe

├ł l’occasione per il Sovrano di scoprire gli archivi relativi alla sua famiglia, nonch├ę il Santuario Madonna delle Grazie di Isolabona, che sua madre, la Principessa Grace, era solita frequentare “quando il Principe e la Principessa venivano, quasi in incognito, a gustare la cucina locale”. Thomas Fouilleron cita anche Perinaldo, dove il Principe Alberto II ha visitato un osservatorio astronomico comunale. Luogo di nascita dell’astronomo Jean-Dominique Cassini, il luogo ├Ę legato alla famiglia Grimaldi e i Principi di Monaco, che “si interessano di astronomia fin dal XVII secolo”.

Il Sovrano ha poi attraversato il villaggio di Apicale e Perinaldo, dove ha visitato un osservatorio astronomico prima della cerimonia nella chiesa locale. ┬ę Axel Bastello / Palazzo del Principe

La visita ├Ę terminata con una cerimonia ufficiale alla chiesa di San Nicol├▓, dove una piccola folla si ├Ę riunita per dare il benvenuto al Principe Alberto II. Anche qui il Sovrano ha ricevuto un’accoglienza calorosa, come quella di un mese prima durante la sua visita in Calabria.