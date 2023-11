Ne manquez pas ce sublime concert de Noël organisé au Grimaldi Forum

Ce rendez-vous gratuit est donné le samedi 2 décembre à 18h30.

La magie de Noël va s’emparer de la Salle Prince Pierre, grappe à l’initiative du Com.It.Es. de Monaco (Comité des Italiens à l’étranger). Événement placé sous le Haut Patronage de l’Ambassade d’Italie, il sera présenté par l’acteur, réalisateur et animateur de télévision Ezio Greggio qui est également le Président de Com.It.Es. de Monaco et par l’animateur de Radio Monte-Carlo Maurizio DiMaggio.

« Pour cette édition de notre Concert de Noël, nous souhaitons offrir un moment de grande musique et d’envergure internationale, confie Ezio Greggio dans un communiqué. C’est une occasion de réunir, juste avant la période des fêtes de Noël et de fin d’année, toute la communauté italienne de la Principauté, avec l’ambassadeur d’Italie à Monaco Giulio Alaimo et avec les autorités monégasques, mais aussi avec toutes celles et ceux qui souhaitent partager ce spectacle avec nous. »

Affiche officielle – © Com.It.Es

À quoi s’attendre ?

Le ténor Gianni Mongiardino, dont la carrière éblouissante l’a mené sur les scènes des plus grands théâtres italiens et mondiaux, honorera de sa participation. Il sera accompagné par l’orchestre The Moochers, jeune et talentueuse formation génoise, qui interprétera des morceaux de style Swing’n’Roll italien, une incroyable rencontre musicale entre les airs d’Enrico Caruso et l’éclectisme de Renato Carosone.

Sur scène, il y aura également le Chœur Voix et Notes venu de Bordighera, qui interprétera un répertoire gospel de Noël et pop italien et anglais réarrangé. Le chœur sera dirigé par Claudia Sasso, soprano de renommée internationale, qui, accompagnée du Maestro Antonio Puntillo, interprétera des airs bien connus de tous.

Les enfants, le Père Noël attend votre lettre !

Qui peut y participer ?

L’entrée est gratuite aussi bien pour tous les résidents monégasques que pour ceux qui souhaitent assister au concert, jusqu’à ce que la limite des places disponibles soit atteinte.