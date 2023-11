Pierre Bardy est le nouveau Directeur général de la SMA

Il était, jusqu’à présent, Directeur des réseaux de chaud et froid urbains de la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG).

Du changement au sein de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA). Pierre Bardy, ancien Conseiller national, sur la liste Primo !, a été nommé Directeur général de cette filiale de la SMEG.

Titulaire d’un Master en Commerce International de la Kedge Business School de Bordeaux, d’un Master en Management des Entreprises Internationales de URJC de Madrid et d’un Bachelor of Arts in International Business of de la Hull University Business School, ce Monégasque a travaillé pour le groupe Engie (GDF Suez) à Paris et en Suisse, puis chez Cometh Somoclim en Principauté.

Il a par la suite rejoint les équipes de la SMEG en 2020, où il était chargé de superviser l’exploitation de la concession de Fontvieille et le déploiement des boucles thalassothermiques du Larvotto et de la Condamine.

Aujourd’hui, il est administrateur non seulement de la SMA, mais également de la SAM SWE (seaWergie) et de la SAM Société d’Exploitation des Ports de Monaco.

Le nom de son remplaçant à la Direction des réseaux de chaud et froid urbains de la SMEG a déjà été communiqué : il s’agit de Pierre Weill, récemment élu Président du Rotary Club de Monaco. Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique de Nancy, ce dernier avait rejoint la SMEG en 2010.