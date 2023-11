Transat Jacques Vabre : Top départ pour Boris Herrmann et Malizia-Seaexplorer

Après des jours d’incertitude en raison des conditions météorologiques compliquées, la flotte IMOCA a enfin pu quitter le bassin Paul Vatine pour s’élancer dans la 16e édition de la Transat Jacques Vabre.

Mené par le skipper allemand Boris Herrmann et Will Harris, co-skipper de longue date, Malizia-Seaexplorer a pris le départ de cette épreuve en double, direction Fort-de-France en Martinique aux côtés de 39 autres IMOCA.

Le skipper allemand et membre du Yacht Club de Monaco s’est donc élancé une nouvelle fois dans cette épreuve qu’il connaît bien pour y avoir déjà pris part en 2017 et 2019.

Sorti de chantier en juillet 2022, le 60 pieds a déjà goûté au large à l’occasion de la dernière Route du Rhum courue en solitaire mais également lors de The Ocean Race, un tour du monde par étapes et en équipage de 32 000 milles nautiques qui s’est conclu par une prometteuse troisième place.

Une grande répétition avant le prochain Vendée Globe

A ses côtés, William Harris, co-skipper de Malizia-Seaexplorer, fait partie de l’équipage. Il s’agit de leur deuxième collaboration sur cette épreuve après leur participation en 2019.

Boris Herrmann : « Des résultats encourageants pour le prochain Vendée Globe »

« Je suis impatient. Nous avons eu un report d’une semaine où j’ai attendu la tempête avec ma famille à Hambourg. Le bateau a été amarré en toute sécurité au Havre et l’équipe s’est bien occupée de lui, a expliqué Boris Herrmann.

Le parcours plus court est une bonne idée car j’ai besoin de temps pour participer à la course de retour en solitaire qui a lieu juste après la Transat. Nous allons nous confronter à certains des nouveaux bateaux de la classe que je vais affronter dans le Vendée Globe l’année prochaine et nous allons tester et perfectionner le bateau dans le mode de course en semi-solitaire. »

L’arrivé des premiers concurrents en Martinique est estimée au vendredi 17 novembre.