Alcool au volant : « Il y a eu trop de morts à Monaco cette année »

Balthazar Seydoux a lancé un appel après la tragédie de dimanche dernier qui a coûté la vie à deux étudiantes de l’International University of Monaco.

L’émotion était palpable au sein de l’Hémicycle. Ce jeudi 21 décembre, le Conseiller national Balthazar Seydoux a pris la parole afin, dans un premier temps, de motiver son vote en faveur du Budget primitif 2024. Mais la seconde partie de sa déclaration concernait, elle, un tout autre sujet.

« Ce soir, j’ai une demande à faire : je souhaiterais que rapidement, le Gouvernement, le Conseil national et Monaco fassent une campagne choc sur l’alcool au volant. Je souhaite que les jeunes et moins jeunes arrêtent de boire quand ils conduisent, et je souhaite vraiment que Monaco prenne ce sujet, parce qu’il y a eu trop de morts cette année », a-t-il appelé, avec beaucoup d’émotion dans la voix.

Balthazar Seydoux s’est ainsi exprimé suite au tragique accident de voiture qui a coûté la vie à deux jeunes filles âgées d’une vingtaine d’années dimanche dernier. L’enquête a révélé que le conducteur, un étudiant finlandais de 22 ans, roulait à une vitesse excessive et sous l’emprise de l’alcool.

« Je vous avoue que je vais rejoindre votre position, ainsi que, je pense, l’ensemble des élus présents dans cet Hémicycle ce soir. C’est vraiment avec une grande douleur que nous avons appris cette tragédie et je suis moi-même touchée en prononçant ces quelques mots. Je vois que vous êtes touché aussi », a répondu, elle aussi très émue, la Présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès.

Pour rappel, le 17 décembre dernier, se trouvaient dans le véhicule le conducteur et quatre passagères. Les jeunes rescapés ont été très rapidement pris en charge par les services de secours, et deux dont le pronostic vital était engagé, avaient été immédiatement transportés à l’hôpital Pasteur.