La boutique en ligne de l’AS Monaco Basket est enfin disponible

L’AS Monaco Basket a ouvert sa boutique en ligne depuis quelques jours. L’occasion de commander les maillots de la Roca Team et autres produits dĂ©rivĂ©s du club.

Les supporters de la Roca Team l’attendaient depuis longtemps. Elle est enfin arrivĂ©e. Qui ça ? La boutique en ligne officielle de l’AS Monaco Basket !

Ouverte 24h/24 et 7j/7 la nouvelle boutique digitale du club propose les indispensables maillots domicile et extĂ©rieur qu’arborent les joueurs de la PrincipautĂ© cette saison en Betclic Élite et en Euroleague, mais aussi de nombreux produits dĂ©rivĂ©s. Casquette, Ă©charpe, sac Ă dos et autre ballon sont Ă©galement proposĂ©s, tout comme des cartes cadeaux.

Ă€ noter que les frais de port sont offerts Ă partir de 120 euros d’achats. Pour dĂ©couvrir la boutique en ligne, rendez-vous sur le site officiel de l’AS Monaco Basket.