Pour Noël, profitez d’une journée de shopping exceptionnelle à la Condamine

Quarante bars, restaurants et commerces du quartier participent au « Monaco Christmas Rendez-vous ». ©Monaco Shop Rendez-vous

Le 14 décembre prochain, quarante entreprises du quartier participeront à l’initiative.

Des boutiques aux restaurants, en passant par les bars, la Condamine deviendra un lieu particulièrement festif le jeudi 14 décembre. Divertissements, offres exclusives, réductions et autres surprises sont au programme de ce « Monaco Christmas Rendez-vous », une première, organisé par l’Espace Commercial de la Condamine, avec le soutien du Gouvernement princier et en partenariat avec les applications Carlo et Artcom.

« Des passionnés de mode à la recherche des dernières tendances aux connaisseurs de cuisine en quête de délices culinaires locaux, les acheteurs peuvent découvrir la diversité des offres des meilleurs établissements monégasques », promet l’organisateur de l’événement.

Retrouvez la liste des commerces participant avec leurs offres respectives et le programme de la journée sur le site internet de l’événement.