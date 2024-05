Logements domaniaux : Grand Ida devient la Résidence Héméra

Le 30 avril dernier, une délégation de représentants du Gouvernement et du Conseil National ont visité le Bâtiment C de l’opération domaniale de logements « Grand Ida » désormais renommée « Résidence Héméra ».

Publicité

Les représentants du Gouvernement et du Conseil National ont, lors de cette visite, découvert les espaces et volumes de la Résidence Héméra tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur avec les terrasses du bâtiment. Situé à proximité du Jardin Exotique, cet immeuble de 13 étages comporte 48 logements dont 13 appartements de deux pièces, 11 appartements de trois pièces et 24 appartements de quatre pièces. Ces appartements seront tous proposés avec une cuisine entièrement meublée et équipée.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Les élus ont également pu apprécier la qualité des matériaux utilisés pour la construction de cet immeuble, qui figure au Plan National pour le Logement des Monégasques (PNL). Cet ensemble immobilier comportera à l’issue de sa livraison deux autres bâtiments pour un total de 224 logements, 56 étant destinés aux propriétaires privés et 168 destinés aux Monégasques.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Plan national logement : 348 appartements neufs pour des familles monégasques

Après la Commission d’attribution du 13 février dernier, les foyers attributaires ont pu visiter courant avril ces nouveaux logements et les ont acceptés pour la majorité d’entre eux. Les Monégasques pourront emménager dans leur nouvel appartement très prochainement.

À noter que le bâtiment A comportera quant à lui une crèche de 35 places et un foyer pour l’Association Monégasque pour l’Aide et la Protection de l’Enfance Inadaptée (AMAPEI) de dix logements pour neuf résidents et trois accompagnants. Des commerces seront également livrés en rez-de-chaussée du bâtiment B.

« Si la livraison progressive des différentes opérations prévues dans le Plan National Logement reste une avancée, conformément au suivi des engagements initiaux du Gouvernement, il est nécessaire selon les élus de mettre à jour le PNL et de planifier un niveau de construction de logements neufs cohérent pour les prochaines années » indique le communiqué du Conseil National.

Les élus demandent notamment au Gouvernement de confirmer son engagement dans le lancement d’une nouvelle opération domaniale dans les « meilleurs délais » pour éviter tout risque de pénurie.

Y aura-t-il suffisamment de logements pour les Monégasques dans 20 ans ?