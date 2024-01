Des podcasts 100% art pour évoquer la vie culturelle de la Riviera

Lancés tout récemment par le Nouveau Musée National de Monaco, ils réunissent autour d’un micro des artistes, des commissaires d’exposition, des galeristes ou encore des collectionneurs.

Déjà sept podcasts appelés « épisodes » sont disponibles sur le site web du musée. Des enregistrements d’environ 30 minutes, où des professionnels abordent différents sujets liés à l’art de la Côte d’Azur. Dans le tout premier par exemple, l’écrivain-photographe, réalisateur et commissaire d’exposition Guillaume de Sardes reçoit l’historien de l’art et commissaire d’exposition Didier Ottinger pour analyser l’exposition « Humanoïdes » de George Condo. Ensemble, ils abordent ses principales thématiques et replacent l’artiste américain dans son temps et dans celui de l’histoire de l’art.

Cocteau, Picasso…

Guillaume de Sardes a ensuite accueilli Thierry Leviez, directeur du Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco pour s’intéresser à la peinture figurative et à la question de la scénographie des expositions. Puis le photographe brésilien Mauro Restiffe a été interviewé par Célia Bernasconi, conservatrice en chef du NMNM, Guillaume de Sardes une nouvelle fois aux manettes, s’est entretenu dans l’épisode 4 avec Matthieu Orléan, commissaire d’exposition à la Cinémathèque française, avant de recevoir l’écrivain et essayiste Claude Arnaud pour dépeindre une amitié tumultueuse entre deux grands créateurs du XXe siècle : celle de Cocteau et Picasso.

Dernièrement, c’est le projet « Écoletopie », une expérience pédagogique menée actuellement dans une salle de classe de l’école Saint-Charles, qui a été abordé entre Benjamin Laugier, responsable des publics du NMNM et Stéphanie Marin, designer et fondatrice du studio smarin. Et dans le dernier podcast, Guillaume de Sardes reçoit Didier Semin, historien de l’art et ancien conservateur au Musée d’art moderne de la ville de Paris et au Centre Pompidou, pour éclairer l’œuvre de Pier Paolo Calzolari, artiste majeur de l’Arte Povera.

Tous les podcasts sont à retrouver sur le site du musée via ce lien.