Le Professeur Vincent Dor, cofondateur du Centre Cardio-Thoracique, est décédé

Le Professeur est à l’origine de la « Procédure de Dor », qui a contribué à sa renommée sur la scène chirurgicale internationale.

Son nom était, et restera, indissociable du Centre Cardio-Thoracique de Monaco (CCM) et des prouesses chirurgicales qui s’y sont réalisées. Le Professeur Vincent Dor, cofondateur du Centre aux côtés du Docteur Jean-Joseph Pastor, s’est éteint le 29 décembre dernier, à l’âge de 91 ans.

« Le Centre Cardio-Thoracique est en deuil », a réagi le CCM, tout en rappelant le brillant parcours du Professeur Dor, chirurgien cardiaque de renommée internationale : « il a contribué, pendant plus de 35 ans, au développement de l’attractivité médicale de la Principauté, en créant et développant un établissement d’excellence et de référence, exclusivement dédié à la prise en charge médico-chirurgicale des pathologies cardiovasculaires et thoraciques. C’est une personnalité marquante de Monaco qui disparaît, un praticien d’excellence et un visionnaire, une figure incontournable du monde de la santé monégasque, azuréenne et internationale. Le Centre, dont il a été l’instigateur passionné, fait l’honneur de la Principauté, depuis plusieurs décennies. »

Né à Marseille en 1932, le Professeur Dor a étudié la médecine au sein de la citée phocéenne. Nommé interne en 1955, puis Professeur de chirurgie thoracique et cardiovasculaire dix ans plus tard, il se passionne pour la chirurgie cardiaque au cours d’un séjour aux Etats-Unis, à Stanford, chez le Professeur Norman Shumway.

De retour en France, il essaie d’apporter ses nouvelles connaissances « Stanfordiennes » à Marseille, avant de créer le département de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de Nice, à l’Institut Arnault Tzanck, en 1972.

Des milliers de patients pris en charge à Monaco chaque année

Souhaitant fonder une unité hospitalière médico-chirurgicale autonome exclusivement dédiée à la pathologie cardio-thoracique et vasculaire, c’est vers Monaco qu’il se tourne, et plus précisément vers le Docteur Jean-Joseph Pastor, en charge du service de cardiologie du Centre Hospitalier Princesse Grace. Le Docteur est séduit par le projet, tout comme le Prince Rainier III et la Princesse Grace.

En juillet 1984, l’autorisation de créer le CCM est officielle et le Centre, de 13 000 m2, voit le jour en avril 1987. Inauguré en novembre de la même année par le Prince Rainier III et la Princesse Caroline, le CCM reçoit aussi la visite du Prince Albert II, venu découvrir les salles d’opération et même assister au déroulement d’une intervention.

Au cours des 35 dernières années, le Professeur Dor a réalisé de nombreuses prouesses chirurgicales au sein du Centre. Et notamment, le 21 avril 1987, la première intervention de chirurgie sous circulation extra-corporelle ou, le 30 mai 1987, la première greffe du cœur.

Vincent Dor a également donné son nom à une toute nouvelle procédure. Plus exactement à une chirurgie de reconstruction ventriculaire gauche dans les cardiopathies ischémiques en insuffisance cardiaque, qui a contribué à sa renommée sur la scène internationale. Le Professeur avait même été photographié en pleine opération par la photographe Vanessa von Zitzewitz, qui réalisait alors un livre sur Monaco.

Figure emblématique de la chirurgie en Principauté, le Professeur Vincent Dor a permis, grâce au CCM, de prendre en charge des milliers de patients par an, de toutes origines géographiques, sociales et culturelles, quel que soit le degré de gravité de leur pathologie et leur âge.

Toute l’équipe de Monaco Tribune présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.