Les animations du Village de Noël modifiées ce vendredi à cause de la météo

De fortes averses sont prévues.

Attention si vous comptiez terminer la semaine par un petit tour du côté du Village de Noël. Ce vendredi 5 janvier, plusieurs animations sont modifiées en raison de la météo :

Le concert de « M. Orange », qui devait avoir lieu le 5 janvier à 18h30 est avancé à ce jeudi 4 janvier à la même heure.

à la même heure. La déambulation « Merveilleuses Princesses », prévue ce vendredi entre 14h30 et 18h30, est reportées au dimanche 7 janvier, toujours aux même horaires. Cette déambulation s’ajoutera donc à celle des « Mascottes » en compagnie de Stitch.

Selon Météo France, la journée et la soirée de vendredi seront marquées par de fortes averses et quelques rafales de vent. Le week-end, lui, s’annonce plus calme, mais nuageux.

Pour rappel, le Village de Noël fermera ses portes ce dimanche 7 janvier à 22h30.