Ligue 1 : L’AS Monaco sonnée par le Stade de Reims

Les Monégasques ont connu un jour sans face à Reims (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques se sont inclinés (1-3) face au Stade de Reims au stade Louis-II.

Le match : 1-3

Une semaine après leur succès en Coupe de France face au RC Lens (2-2, 6-5 t.a.b.), les Monégasques retrouvaient le chemin du championnat et du stade Louis-II ce samedi après-midi, sous les yeux du Prince Albert II. Mais ce premier rendez-vous de l’année n’a pas souri aux hommes d’Adi Hütter, qui ont concédé la défaite face à une formation rémoise qui a parfaitement joué les coups à l’extérieur et qui est logiquement repartie avec les trois points de la victoire.

Suite à un joli mouvement entre Mohamed Daramy et Teddy Teuma, ce dernier a décoché une frappe splendide en première intention qui n’a laissé aucune chance à Philipp Köhn (0-1, 35′). Menés au score, les coéquipiers de Youssouf Fofana ont fini par égaliser au retour des vestiaires sur une tête de Wissam Ben Yedder qui a parfaitement coupé la trajectoire d’une frappe enroulée d’Aleksandr Golovin (1-1, 49′).

On pensait alors les Monégasques lancés pour renverser cette partie. Mais ce sont les Rémois qui sont parvenus à reprendre l’avantage sur un petit exploit personnel de Réda Khadra, qui a passé en revue la défense monégasque pour permettre à son équipe de mener (1-2, 55′) avant de passer proche du doublé sur une erreur de Soungoutou Magassa. Mais sa tentative a été parfaitement bien repoussée par Köhn (66′).

Si les Monégasques ont timidement poussé pour revenir dans la partie et que Folarin Balogun s’est offert une ultime occasion de marquer dans le temps additionnel sur une frappe captée sans problème par Yehvann Diouf (90+4′), ce sont finalement les Rémois qui ont validé leur succès grâce à une réalisation d’Azor Matusiwa (1-3, 90+6′). Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, samedi prochain (17h30) en Coupe de France sur la pelouse de Rodez.

Le chiffre : 12

Comme le nombre de tirs concédés par l’AS Monaco dans cette rencontre, pour seulement 5 cadrés et 3 buts encaissés. Bien trop à domicile pour espérer l’emporter.

La phrase : « Je m’attendais à beaucoup mieux »

Adi Hütter : « Je suis très déçu et en colère après ce résultat. On mérite les sifflets de nos spectateurs. On doit s’excuser pour notre mauvaise performance. Après ce succès à Lens, je m’attendais à beaucoup mieux. »