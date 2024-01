Peace and Sport dévoile ses grands rendez-vous de l’année

L'année promet d'être riche pour Peace and Sport (Photo ©Manuel Vitali / Direction de la Communication)

L’organisation monégasque a exposé jeudi matin ses objectifs et temps forts pour 2024 à l’occasion d’une présentation en présence notamment de Pierre Dartout, ministre d’Etat, et Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du Comité Olympique Monégasque.

En cette année olympique, c’est un programme riche qui attend Peace and Sport et ses Champions de la Paix. Après avoir fêté ses 10 ans l’an passé, la campagne #WhiteCard sera une nouvelle fois l’un des grands temps forts de l’année.

Elle sera inaugurée lors d’une conférence dédiée au role des athlètes dans la société, le 4 avril à Paris, en partenariat avec l’UNESCO.

Jeux Olympiques, Tour de France ou encore Ballon d’Or

Un message qui sera également porté lors des grands évènements sportifs internationaux, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le passage du Tour de France à Monaco ou encore la cérémonie du Ballon d’Or 2024, avec le 3e Prix Socrates, récompensant l’engagement sociétal des footballeuses et footballeurs.

Cette année se clôturera les 2 et 3 décembre 2024, avec l’organisation à Monaco du 14e Forum International Peace and Sport.

« En cette année olympique, Peace and Sport affirme haut et fort son engagement pour la paix, confie Joël Bouzou, président-fondateur de l’organisation.

Dans le climat international actuel, marqué par le recul du dialogue et la radicalisation des opinions, notre message d’ouverture et d’échange revêt une importance capitale. La contribution essentielle du sport en tant que catalyseur pour la construction de communautés pacifiques devient d’autant plus prioritaire. »

Les grandes dates de l’année

23-30 janvier : Programme de terrain en Inde avec la Fondation Noandi, membre de la coalition « Peacemakers project »

4 avril : Conférence organisée avec l’Unesco sur le rôle des athlètes dans la société civile

6 avril : Campagne mondiale #WhiteCard

20 juin : Journée internationale des « réfugiés »

20/21 juillet : Tour de France 2024 : arrivée à Nice et Monaco

26 juillet/11 août : Jeux Olympiques de Paris 2024

28 août/8 septembre : Jeux Paralympiques de Paris 2024

21 septembre : Journée internationale de la paix

28 octobre : Cérémonie du Ballon d’Or avec la remise du 3e Prix Socrates

2-3 décembre : 14e Forum International Peace and Sport