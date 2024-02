Coupe Davis : Monaco maintenu dans le deuxième groupe mondial

La délégation monégasque est allée s’imposer ce week-end face au Paraguay (3-1).

Publicité

Dans la chaleur étouffante d’Asunción, où le thermomètre a parfois flirté avec les 43 degrés, les Monégasques n’ont pas eu de sueurs froides et ont assuré l’essentiel dans leur quête d’accession au groupe élite.

Si Benjamin Balleret (40 ans), habituel entraîneur de Valentin Vacherot appelé pour pallier l’absence de Lucas Catarina, a perdu son premier match face à Daniel Vallejo (2-6, 4-6), la délégation monégasque a rapidement renversé cette rencontre grâce à Valentin Vacherot, qui a remporté le deuxième simple contre Martin Antonio Vergara Del Puerto (6-2, 6-1).

Monaco en route vers le groupe élite ?

Le dimanche, c’est le double composé d’Hugo Nys et Romain Arneodo qui a permis à Monaco de prendre les devants, grâce à sa victoire en deux sets (7-6, 6-4) face à la paire paraguayenne Vallejo-Vergara, avant de voir Valentin Vacherot terminer le travail en beauté grâce à sa victoire serrée (6-7, 6-4, 6-4) face à Daniel Vallejo.

« On est très content de la victoire et surtout très soulagé, nous a confié Guillaume Couillard, entraîneur de la délégation monégasque, peu avant son vol retour vers la Principauté. On savait que ça serait dur, notamment avec l’absence de Lucas (Catarina). Il fallait remporter les deux points du simple avec Valentin (Vacherot) et remporter le double. Ce n’était pas une mince affaire, mais on y est parvenu. Nous sommes rassurés. »

Le tirage au sort pour connaître l’adversaire qui sera opposé en septembre prochain à Monaco, dans le cadre du barrage pour l’accession aux play-offs du groupe 1, sera effectué ce jeudi. Parmi les adversaires potentiels, l’Équateur, qui a éliminé la délégation monégasque l’an dernier, fait partie des pays en lice, tout comme la Tunisie, le Liban ou encore l’Ouzbékistan.