Découvrez cette exposition dédiée à la naissance de Télé Monte-Carlo

L’institut Audiovisuel de Monaco expose dans son cabinet des curiosités, à partir d’aujourd’hui et pour plusieurs mois, de nombreuses archives de la télévision monégasque créée en 1954.

Publicité

« La jeunesse de Télé Monte-Carlo 1954-1974 ». Voilà plusieurs mois que l’institut monégasque prépare cette mise en avant de la chaîne de télévision monégasque, l’une des plus ancienne chaîne de télévision commerciale privée d’Europe. Un voyage dans le temps pour y découvrir les programmes stars de l’époque, les animateurs préférés du public mais aussi le suivi de l’actualité de la Principauté, bien avant les chaînes de télé que les locaux connaissent aujourd’hui.

Cette année, la chaîne fête ses 70 ans. Lancée par le Prince Rainier III, TMC est ensuite rachetée à de nombreuses reprises, jusqu’à appartenir au groupe TF1. « Il y a toujours une équipe TMC ici mais ce n’est pas une antenne de production. (…) Néanmoins, tout est ce qui est diffusé en France et dans les pays limitrophes part de Monaco », introduit Estelle Macé, co-commissaire de l’exposition et responsable de l’action culturelle au sein de l’Institut audiovisuel.

©Philippe Fitte – Institut audiovisuel de Monaco

Sous l’impulsion du premier directeur de la chaîne, Louis Merlin, TMC prend vie et montre de grandes ambitions. « Celle d’être une télé moderne telle qu’elle n’existait pas encore sur les chaînes françaises à l’époque. Louis Merlin a apporté l’esprit de la chaîne, un esprit convivial qu’il a ancré dès le début. » Et pour retracer ces débuts, l’Institut Audiovisuel de Monaco a pu compter sur les nombreuses archives que la chaîne monégasque a mis à disposition pour l’occasion. Des bobines de l’époque, mais aussi des extraits en tout genre des premières émissions en noir et blanc. « On a également eu des dépôts de bobines de la part de particuliers », raconte la co-commissaire de l’exposition.

Casier de l’exposition dédié au cinéma, partie intégrante de la programmation de TMC. ©Philippe Fitte – Institut audiovisuel de Monaco

Qu’est-ce qu’on regarde aujourd’hui ?

En jetant un oeil aux grilles de programmation de l’époque, il se dévoile rapidement que le cinéma tient une place importante dans la production de contenus de la chaîne. Dès 1955, le journaliste Guy Gilbert lance une émission, Toute la vérité, rien que la vérité, où il reçoit des stars du grand écran pour des entretien exclusifs. Jeanne Moreau, Jean Cocteau et plus d’une cinquantaines d’autres passeront à l’écran. « Il y avait une vraie ambition de mettre le cinéma au coeur de la télé. À défaut d’être moderne, c’est précurseur car on ne met pas la télé contre le cinéma », développe Estelle Macé, qui admet avoir pu récupérer une dizaine de ces interviews. En parallèle, la chaîne diffuse, tous les soirs ou presque, un grand film pour les téléspectateurs.

Un modèle de caméra Thomson, utilisée en plateau dans les années 60, avec le logo de la chaîne monégasque. ©Philippe Fitte – Institut audiovisuel de Monaco

« La jeunesse de Télé Monte-Carlo 1954-1974 » vous plonge également dans les premières émissions tout public, du sport au shopping, en passant par la cuisine et les jeux télévisés. Chaque semaine, de nouveaux concepts voient le jour et le public est invité à participer avec un grand succès. « C’est aussi le début des talk-shows, il y a énormément de vedettes sur la Côte d’Azur. » Et animé par des animateurs et animatrices dont les réputations grandissaient rapidement. « Irène Young ou Denise Fabre ont commencé sur TMC (…) Les animateurs sont des stars, sont reconnus dans la rue et font la une des journaux », indique Estelle Macé.

Rendez-vous à l’Institut audiovisuel de Monaco du lundi au vendredi, de 10h à 17h30, pour y découvrir gratuitement l’exposition. Pour prolonger l’immersion dans la télévision d’un autre temps, l’Institut va organiser plusieurs projections d’émissions de l’époque dans ses locaux.

« Le Printemps des arts », un dialogue entre les disciplines