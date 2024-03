Les clientèles du Moyen-Orient et d’Amérique portent le tourisme monégasque en 2023

Le Gouvernement Princier a dévoilé un bilan positif et la stratégie à l’approche de la saison estivale 2024.

La présentation du bilan touristique 2023 récemment organisée au Grimaldi Forum par la Direction du Tourisme et des Congrès (DTC) a rassemblé les représentants du secteur monégasque, en présence de Pierre Dartout, Ministre d’État, et de Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement Ministre pour les Finances et l’Économie.

L’année 2023 a été marquée par un bilan positif pour Monaco, avec un taux d’occupation dans les hôtels en augmentation d’un point par rapport à l’année précédente, atteignant 57%. Le prix moyen des chambres a également augmenté de 3,5%, atteignant 474€ HT hors service, reflétant une demande soutenue pour le luxe et l’attrait de la Principauté.

Les statistiques montrent que la clientèle touristique a été variée, avec une présence notable des visiteurs en provenance des États-Unis et du Moyen-Orient. Par ailleurs, cette diversification a placé les USA en deuxième position du classement derrière la France, suivis de près par l’Italie, reléguant ainsi le Royaume-Uni à la quatrième place.

Monaco parmi les meilleures destinations européennes en 2024

Guy Antognelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, a souligné l’engagement de son département à travers la campagne « Like Nowhere Else » pour promouvoir le tourisme responsable. De plus, des partenariats s’installent progressivement avec des compagnies aériennes telles qu’Air France, United Airlines, Lufthansa, China Airlines et British Airways.

Monaco continue de rayonner en tant que destination touristique prisée, offrant non seulement un cadre luxueux mais également un engagement envers un tourisme durable et responsable. Les projets à venir promettent de renforcer davantage cette réputation et d’attirer encore plus de visiteurs.