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Коротко

В 2023 году ближневосточная и американская клиентура внесла свой вклад в туризм в Монако

Автор: Paul Brault
Опубликовано 26 марта 2024
place-casino-monaco
© Monte-Carlo SBM
Автор: Paul Brault
- 26 марта 2024

Княжеское правительство огласило позитивные итоги в преддверии летнего сезона 2024 года.

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На презентацию туристических итогов 2023 года в Grimaldi Forum, организованную Дирекцией по туризму и конгрессам (DTC), собрались представители монакского бизнеса в присутствии государственного министра Пьера Дарту и советника правительства, министра экономики и финансов Пьера-Андре Киаппори.

2023 год дал позитивные результаты для Монако: коэффициент заполнения отелей вырос на один процент по сравнению с предыдущим годом и достиг 57%. Средняя цена гостиничных номеров выросла на 3,5% и достигла 474 € без НДС и без услуг, отражая собой повышенный спрос на роскошь и привлекательность Княжества.

Статистика показывает разнообразие туристической клиентуры и заметное присутствие посетителей из США и с Ближнего Востока. Эта диверсификация вывела США на второе место в рейтинге после Франции и перед Италией, оттеснив Великобританию на четвертое место.

В 2024 году Монако – одно из самых престижных туристических направлений в Европе

Ги Антонелли, директор по туризму и конгрессам, отметил активную работу своего ведомства в рамках кампании «Like Nowhere Else», направленной на развитие ответственного туризма. Кроме того, было отмечено постепенное оживление авиакомпаний Air France, United Airlines, Lufthansa, China Airlines и British Airways.

Монако продолжает процветать как туристическое направление, предлагая посетителям не только роскошную среду, но и стремление к устойчивому и ответственному туризму. Грядущие проекты еще больше укрепят эту репутацию и привлекут еще больше туристов.