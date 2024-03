Bilancio 2023: i turisti mediorentali e statunitensi hanno dato una spinta al turismo

Il Governo del Principe ha presentato un bilancio positivo e una strategia vincente in vista della stagione estiva 2024.

La presentazione del bilancio del turismo 2023, organizzata di recente al Grimaldi Forum dal Dipartimento del Turismo e dei Congressi (DTC), ha riunito i rappresentanti del settore monegasco, insieme a Pierre Dartout, Ministro di Stato, e a Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo e Ministro alle Finanze e all’Economia.

Nel 2023, Monaco ha registrato un bilancio positivo, con un tasso di occupazione alberghiera in aumento di un punto rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 57%. Il prezzo medio delle camere è aumentato del 3,5%, arrivando a 474€, escluse tasse e servizio, a riprova della costante domanda di lusso e dell’attrattiva del Principato.

Le statistiche mostrano che la clientela dei turisti è stata piuttosto variegata, con una presenza notevole di visitatori in arrivo dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente. Questa diversificazione ha piazzato gli USA al secondo posto della classifica dietro la Francia, seguiti di poco dall’Italia e dal Regno Unito che si piazza in quarta posizione.

Monaco è tra le migliori destinazioni d’Europa per il 2024

Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi, ha sottolineato l’impegno del suo dipartimento nel promuovere il turismo responsabile attraverso la campagna “Like Nowhere Else“. Inoltre, con il tempo si stanno instaurando delle partnership con compagnie aeree come Air France, United Airlines, Lufthansa, Chine Airlines e British Airways.

Monaco continua a essere una destinazione turistica molto popolare, non solo per il lusso ma anche per l’impegno verso un turismo sostenibile e responsabile. I progetti futuri promettono di consolidare ulteriormente questa reputazione e di attrarre sempre più visitatori.